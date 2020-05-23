İHA

Bayramda memleketleri Trabzon'a gitmek isteyen 4 kişilik aile, İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'dan Bursa'ya kendi özel araçlarıyla gelen K.D, A.D, H.D ve A.E, Bursa'da polis uygulamasına takıldı. Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

BASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

İHA'da yer alan habere göre aile, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Bursa'da polis ekipleri gün boyu denetimlerin ara vermeden sürdürüyor.