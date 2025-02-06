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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kış ortasında orman yangını! | Son dakika haberleri

        Kış ortasında orman yangını!

        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın çok sayıda ekibin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:36
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        Kış ortasında orman yangını!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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        Fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın çok sayıda ekibin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

        RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden 6 ve Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) da katıldı. Antalya- Kemer kara yolu üzerine konuşlanan TOMA'lar alevlere su sıktı.

        Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, kepçelerin ulaşım yolunu açmasının ardından müdahale hızlandı. Rüzgarın saatteki hızının yangın mahallinde, 80 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

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