Savaşta önemli aşama! Kiev'in köprüleri yıkılıyor!

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.