Değeri 600 milyon dolar! Almanya el koydu!

AA

Son dakika haberler... Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Özbek asıllı Rus milyarden Alişer Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki "Dilbar" isimli yatına Hamburg limanında el koydu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MOTORLU YATI

AA'da yer alan son dakika haberine göre brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.

2016'DA 600 MİLYON DOLARA ALMANYA'DAN ALDI

Haberlerde, Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

YATTA 65 KABİN BULUNUYOR

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor.

İKİ HELİKOPTER PİSTİ DE VAR

Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.