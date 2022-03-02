Rus oligarklar yatlarını kaçırıyor

Son eklenenlerle birlikte AB'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi sayısı 680'e yükseldi. AB ayrıca 53 kuruluşa da yaptırım uyguluyor. Yaptırım listesindekilerin mal varlıkları donduruluyor, bu kişilere seyahat yasağı getiriliyor, bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasına engel getiriliyor. ABD de oligarklara yaptırımlar uyguluyor.
Yaptırım kararlarıyla Rus oligarkların malikaneleri, mülkleri; Batı dünyasındaki malvarlıklarına el koyulma tehdidi mevcut bulunurken, ABD medyası oligarkların lüks yatlarını Karadağ ve Maldivler'e taşımaya çalıştığını yazdı.
MALDİVLER'İN ABD İLE İADE ANLAŞMASI YOK
Gözlemlere göre son günlerde ABD Hazinesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından liderler tarafından çok çeşitli yaptırımların açıklanmasından bu yana Rus oligarklara ait en az dört büyük yatın Karadağ ve Maldivler'e doğru hareket ettiği belirtiliyor. Maldivler'in ABD ile iade anlaşması yok.
Rus oligrakların mal varlıklarını tespit etmek için çok taraflı bir Transatlantik görev gücü başlatan ABD'nin yanı sıra Fransa da, Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında el konulabilecek arabalar ve yatlar da dahil olmak üzere Rus oligarklarına ait mülklerin bir listesini oluşturuyor.
LUKOIL'İN BAŞKANI YATINI KARADAĞ'A GÖNDERİYOR
Rusya merkezli Lukoil'in başkanı Vagit Alekperov, yatını Karadağ'a gönderiyor. İspanya'nın Barselona kentinde bulunan yatın önümüzdeki günlerde Karadağ'a varması bekleniyor. Alekperov'un serveti 25 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Diğer Rus milyarderlere ait en az üç yat, Hint Okyanusu'nda bulunan küçük bir ülke olan Maldivler'e yaklaşıyor. Ada ülkesi, yıllardır Rusya'dan gelen turistlerin uğrak noktası olurken, Maldivler Turizm Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin turizm sektörü üzerinde büyük bir etkisi olacağını söylemişti.
Oleg Deripaska'nın Clio olarak bilinen yatı Sri Lanka'dan yaklaşık iki hafta önce ayrıldı ve kısa süre içinde Maldivler'e varması bekleniyor. Deripaska ve onunla bağlantılı şirketler, 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı. Deripaska, Ukrayna'daki çatışmaya karşı çıkan birkaç Rusya oligarktan biri.
Maldivler ve Karadağ hükümetleri yorum taleplerine yanıt vermedi.
Ukraynalı bir denizci İspanya'nın Mallorca kentinde Port Adriano limanında demirli ve Rus silah ihracatçısı Rosoboronexport'un CEO'su ve Rusya helikopter federasyonu eski başkanı Alexander Mikheev'e ait bir yatı batırmaya çalışmakla suçlanarak tutuklanmıştı.
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