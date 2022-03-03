Ukrayna'da son durum! Lviv'de son hazırlık barikat!

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal savaşında 8'inci gün dolarken, Rus ordusunun ülke genelinde ilerleyişine Ukrayna ordusu direnerek karşılık veriyor.
İŞGALİ DURDURMA, KENTİ KORUMA MÜCADELESİ
Başkent Kiev'e Rus ordusunun uzaklığının birkaç kilometre olduğu basına yansırken, diğer büyük kentlerde de Ukraynalıların hummalı bir şekilde işgali durdurma ve kenti koruma mücadelesi devam ediyor.
LVİV'DE DE GERİLİM SON SAFHADA
Bu mücadelelerden biri de ülkenin batısında bulunan, 800 bin nüfuslu Lviv'de sürüyor. Ülkenin doğusundan ve Kiev'den aldığı iç göçün ardından kentte ülke genelinde olduğu gibi gerilim kendisini her cadde ve her sokakta gösteriyor.
SİVİLLER BARİKAT VE TUZAK HAZIRLIYOR
AA'da yer alan son dakika haberine göre, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından siviller, demirden barikatlar ve zırhlı araçlar için tuzaklar hazırlayarak şehrin güvenliğini arttırmaya çalışıyor.
"KİRPİ"LERİ BARİKATLARA GÖNDERİYORLAR
Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.
FABRİKANIN BAHÇESİNİ ATÖLYE YAPTILAR
Eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyorlar.
ARALARINDA MÜHENDİS DE AŞÇI DA VAR
Aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu gönüllüler, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.
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