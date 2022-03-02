Rusya ve Ukrayna karşılıklı kayıpları açıkladı!

Son dakika haberler... Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı.
RUS SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
AA'da yer alan son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna saldırısındaki güncel duruma ilişkin bilgiler paylaştı.
"1502 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ"
Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.
"ÖZEL OPERASYON MERKEZİ VURULDU"
Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.
"HERSON'DA MÜZAKERELER SÜRÜYOR"
Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir" dedi.
UKRAYNA: 5 BİN 840 RUS ASKERİ ÖLDÜ
AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini bildirdi.
"211 TANK VE 862 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ"
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.
"9 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VURULDU"
Son dakika haberine göre Rus güçlerin ayrıca 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
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