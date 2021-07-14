Kesik baş ve cinsel organ vahşetinde karar!

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Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i (56) vahşice öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mücahit Minaz'ın (41) cezası belli oldu.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 1 Kasım 2020'de Bozkır ilçesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Mustafa Sömek, başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayet zanlısı olarak Mücahit Minaz gözaltına alındı.

'YOLDA GÖRDÜM ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM'

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti: "Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i yolda gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm" dedi. Şizofreni hastası Minaz tutuklandı.

Cinayetle ilgili davada karar çıktı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya, tutuklu sanık Mücahit Minaz (41) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Minaz'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim de uygulamadı.