Dehşete düşüren cinayette şok ifade!

AA

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suçunu itiraf eden zanlı, mahkemedeki ifadesinde şoke etti.



Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yakınlarında dün meydana gelen olayda, erkek cansız bedeni görenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cansız bedeni buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu. Cansız bedenin akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'e (56) ait olduğu belirlendi.

EMNİYETTE İTİRAZ, MAHKEMEDE İTİRAF

Sömek'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu belirlenen katil zanlısı Mücahit M.'yi (41) Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti.

Mücahit M., mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek isimli şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Yanımda bulunan bıçakla onu öldürdüm" diye ifade verdi.