Kesik baş cinayetinden aranıyordu!

DHA

İstanbul'da, 2003 yılında meydana gelen olayda Esenyurt'ta yol kenarında bir torba içinde bir erkek başı ve eller bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada bir süre sonra ölen kişinin Zeytinburnu'nda oturan Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekli Ahmet Can olduğunu tespit etti.

EVDE KANLI ELBİSELER VE EŞYALAR BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan Ahmet Can'ın, birlikte olmaya çalıştığı Aslı Yağmur'un sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis şüphelinin evine yaptığı baskında kanlı elbiseler ve eşyalar buldu.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Firarda olan şüpheliler Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe, Adapazarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Kazım Türe, Ahmet Can dahil 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zaman içinde Aslı Yağmur tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gıyabında yargılanan Aslı Yağmur hakkında "Bir suçu gizlemek veya bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından şüpheli Aslı Yağmur aranmaya başlandı. Aslı Yağmur, Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aslı Yağmur, önce adliyeye sonra da cezaevine gönderildi.