Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları 2'nci günde sürüyor

        Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları 2'nci günde sürüyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor... Yangın dün kontrol altına alınmak üzereyken "spot atma" olayı sonrası tekrar alevlenen yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi

        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2023 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz'da akşam saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        • 2

          Orman yangınına sabah saat 07.00'de havadan müdahale de başlarken, gün boyu 22 helikopter ve 10 uçak ile çok sayıda ekip alevleri söndürmek için mücadele etti.

        • 3

          Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale için gece görüş sistemli 5 helikopter görevlendirildi.

        • 4

          Özellikle Kemer ilçe merkezi ile Göynük Mahallesi arasındaki D-400 karayolu civarındaki ormanda yer yer yükselen alevler gözlenirken, helikopterler aralıksız olarak söndürme çalışmalarına devam etti.

        • 5

          Gece görüş sistemine sahip helikopterler gece boyunca uçuş yaparak yangını söndürmek için çalışmalarına devam etti.

        • 6

          Öte yandan, gece görüş sistemine sahip helikopterlerin yanı sıra ekipler karadan da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Çalışmalara gönüllü vatandaşlar da destek veriyor.

        • 7

          BAKAN'DAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

          Bakan İbrahim Yumaklı, halen süren Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        • 8

          Bakan Yumaklı, "Bu topografya biraz zorlu. Bugün öğle saatlerinde 'kontrol altına alındı' haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği 'spot atma' diye tarif edilen yangının içerisinden çıkan bir parçanın, bir top güllesi gibi düşünün, ormanlık alanın içine düşmesiyle maalesef orada yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayreti sarf ediyor" dedi.

        • 9

          "BÜTÜN PLANLARIMIZI BOZDU"

          Bakan Yumaklı, "Aslına bakarsanız büyük oranda da bu başarılmıştı ama 'spot atma' diye tabir ettiğimiz o yeniden başlatma işi bütün planlarımızı bozdu" diye konuştu.

        • 10

          Yerleşim yerlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Gereken tedbir alınmış ve en azından tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız" dedi.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia