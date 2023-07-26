Yerleşim yerlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Gereken tedbir alınmış ve en azından tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız" dedi.