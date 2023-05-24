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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ açıklama yaptı! Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Zafer Partisi Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Kılıçdaroğlu, "Güzel sonuçlar elde edildi" derken, Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik" diyerek seçmenlerden Kılıçdaroğlu için oy istedi

Giriş: 24.05.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ortak açıklama yaptı! Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek - 2023 Seçim Haberleri
Kılıçdaroğlu ve Özdağ açıklama: Zafer Partisi'nden destek
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Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ yaklaşık 50 dakika görüştü.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi önünde kurulan kürsüde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin huzurlu ülkesi olması amacıyla her bir genel başkana sorumluluklar düşüyor. Bizler de bir araya geldik, oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Umarım Türkiye güzel günlere gebe. Seçim sonrası tekrar buluşacağız" dedi.

ÖZDAĞ: İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

Özdağ ise "Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik.

Birinci turda Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na ve Ata İttifakı'na oy vermiş seçmene çağrım: Annelerinizden ve babanızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıkınca endişelenmek istemiyorsanız, oğlunuzu güven içinde yollamak istiyorsanız; 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikacılara destek verin, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin."

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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