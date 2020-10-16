Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ahmet Ö.’nün öldüğü haberini alan yakınları; Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelmiş, Ahmet Ö.’nün eşi, annesi ve yaralı kardeşlerinin de aralarında bulunduğu grup cenazenin bulunduğu alana girmek istemiş ancak sağlık çalışanları söz konusu alana girilmesinin yasak olduğunu söyleyerek kapıyı kapatınca ortalık bir anda karışmıştı.
ÖNCESİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ankara Keçiören’de bir berberde Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün tıraş olduğu sırada yanlarına daha önce husumet bulunan 4 kişi geldi. İki grup tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ettikten sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan 31 yaşındaki Ahmet Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Ö.’nün öldüğü haberini alan yakınları; Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Kamuoyunun tepkisini çeken görüntüler tam da bu sırada yaşandı. Ahmet Ö.’nün eşi, annesi ve yaralı kardeşlerinin de aralarında bulunduğu grup cenazenin bulunduğu alana girmek istediler. Ancak sağlık çalışanları söz konusu alana girilmesinin yasak olduğunu bildirdi. Bu gelişme sonrası alanın kapısı kapatıldı. Sağlık çalışanları kapının açılmaması için çaba sarf ederken, kapının önünde bulunan aile fertleri ise her saniye artan tepki ve hakaretler eşliğinde kapıya yüklendi. Bu anlar da içeride bulananlar tarafından kayda alındı.
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