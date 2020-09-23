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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren kardeşinin ise polis tarafından "silahlı yaralama" suçundan arandığı öğrenildi. Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Emrah Keskin'in yakalanması için çalışma başlatmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerden ikisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.