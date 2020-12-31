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TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre kasım ayında ihracat , bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15.9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Kasımda dış ticaret açığı 5 milyar 33 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 153.5 arttı.

İhracat ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 3.5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar oldu. 11 aylık dış ticaret açığı 2019'a göre yüzde 82.5 artarak 45.3 milyar dolara yükseldi.

TÜİK verilerine göre enerji ve altın harici ihracat, kasımda yüzde 1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara, ithalat ise yüzde 20.3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

İhracatta, kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 oldu.