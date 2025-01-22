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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Kartalkaya faciasında yayın yasağı kalktı!

        Kartalkaya faciasında yayın yasağı kalktı!

        Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:54
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        Kartalkaya faciasında yayın yasağı kalktı!
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kamuoyunun ve yayıncılarımızın dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

        Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum."

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