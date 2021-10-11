Karısını öldürüp başında bekledi! İstanbul'da dehşet!

DHA

İstanbul'da bugün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz (44) evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla vurdu.

KADIN CAN VERDİ, BAŞINDA BEKLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı.

"BENİ DE VURACAKTI KAÇTIM" DEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.