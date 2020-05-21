Kayseri'de bir kargo şirketinin çalışanlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

50 KİŞİ DE KARANTİNAYA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.