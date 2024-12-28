Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA KARAR RESMİ GAZETE! Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, 2025 yurt dışına çıkış harcına yüzde kaç zam geldi?

        Karar Resmi Gazete'de! Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkış harcı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?" sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi, yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinde 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2025 yurt dışına çıkış harcı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 00:57 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yurt dışı çıkış harcına zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, yurt dışı çıkış harçlarına ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. Peki, "2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, yurt dışına çıkış harcına yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...

        • 2

          YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

          Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu.

          Yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinde 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

        • 3

          YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NEREDEN ÖDENİR?

          Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

          Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Narin Güran davası bugün devam edecek
        Narin Güran davası bugün devam edecek
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler Samandıra'da!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Habertürk Anasayfa