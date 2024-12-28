Karar Resmi Gazete'de! Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkış harcı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?" sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi, yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinde 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2025 yurt dışına çıkış harcı...
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Yurt dışı çıkış harcına zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, yurt dışı çıkış harçlarına ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. Peki, "2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, yurt dışına çıkış harcına yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu.
Yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinde 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.
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YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NEREDEN ÖDENİR?
Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.
Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.