Dalga dalga yutuyor!

İlçenin 58 haneli Sancalı Mahallesi'ndeki kumla kaplı kıyı şeridi, rüzgarla birlikte etkili olan dalgalar nedeniyle aşınıyor. Aşınma nedeniyle deniz, karaya doğru sokuluyor. Evler ile deniz arasındaki mesafe her geçen gün daralıyor. Bazı evlerin denize uzaklığı 30 metrelere kadar düştü. Kıyı erozyonu, mahalle yoluna yaklaştı. Hem toprak hem de ağaç kaybı yaşayan mahalleli, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.
"DENİZ 150 METRE UZAĞIMIZDAYDI"
Mahallede oturan Okay Zorlu, değişen iklim koşulları nedeniyle dalgaların artmaya başladığını belirterek, Hemen yakınında dalgakıran var ama yetmediği yerlerde deniz karadan yemeye başladı. Denizin kenarında çam ağaçlarım vardı, onları tamamen yerinden söktü. Deniz suyu normalde 150 metre uzağımızdaydı fakat şimdi evlerimize ve yola yaklaştı dedi.
Dalgaların kumsalı yok ettiğini söyleyen Nuri Yıldız da Evlerimiz çok yakın. Su böyle giderse alır, gider. Tedirginiz, korkuyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz diye konuştu.
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