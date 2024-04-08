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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Futbolun 30 milyarlık borcunun 10 milyarı batık - İş-Yaşam Haberleri

        Futbolun 30 milyarlık borcunun 10 milyarı batık

        Milyar dolarlık marka değerine sahip Türk futbol kulüpleri iyi bir yönetimle hakettiği değere ulaşmak yerine kısır iç çekişmelere girince 30 milyar liralık borçla bile baş edemez hale geldi. Bağımsız denetçi kuruluşların son finansal raporlarında 4 büyük kulübün 30 milyar liralık toplam borcunun 10 milyar lirasının resmen borca batık olduğunu tespit ettiler. En büyük batık borç 3,3 milyar lira ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'de. Galatasaray'da da rakam 2,6 milyar lira. Başta futbolcu lisansları olmak üzere 22 milyar lira varlığı olan kulüplerin 6 ayda 1,6 milyar lira da faiz gideri oldu. Yılda yaklaşık 3,2 milyar liralık finansman gideri olan kulüplerin 7 yılda ödeyeceği faiz neredeyse tüm varlıklarına eşit. (Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2024, diğerlerinin 30 Kasım 2023 bilançoları açıklandığı için son açıklanan tablolar dikkate alınmıştır.)

        Giriş: 08.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:18
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        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
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        Suların bir türlü durulmadığı Türk futbolunun ekonomik yapısı içler acısı. Normal şartlarda her biri milyar dolarlık marka değerine sahip futbol kulüpleri İngiliz, Fransız, Alman kulüpleri gibi futbolunu güzelleştirip maddi kazanç elde etmek yerine kısır iç çekişmelere girince 30 milyar liralık borçla bile baş edemez hale geldi. Toplam 30 milyar lira, 16,7 milyar lirası 1 yıldan kısa vadeli olan toplam borcun yıllık 4 milyar lirayı (6 aylık 1,8 milyar lira) bulan faaliyet zararı da gözönüne alındığında katlanarak artacağı da görülüyor. Halka açık olan 4 büyük kulübün açıkladıkları son bilanço ve finansal rapordaki rakamlar kulüplerin çarkı durdurup terse çevirmediği müddetçe geleceklerinin çok karanlık olduğunu söylüyor. (Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2024, diğerlerinin 30 Kasım 2023 bilançoları açıklandığı için son açıklanan tablolar dikkate alınmıştır.)

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        YILLIK 4 MİLYAR LİRA FAALİYET ZARARI

        Rakamlara adım adım bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Önce varlıklarına bakalım. Başta futbolcu lisansları olmak üzere 4 kulübün duran ve dönen varlığı toplam 22 milyar lira. Buna karşılık 29.4 milyar lira borçları bulunuyor. Aslında eğer kulüpler varlıklarını karlı bir şekilde sürdürseler çok da büyük rakam değil. Ancak durum öyle değil. Son finansal raporlarda kulüplerin son 6 ayda (Fenerbahçe 9 ay) futbol ve mağazacılık işinden yani faaliyetlerinden 2 milyar lira zarar ettiği açıklanmış durumda. Yani kulüpler dükkanı açtığında zaten yıllık yaklaşık 4 milyar liralık zararla kapatıyor. Borç da yerinde durmuyor tabi.

        22 MİLYAR LİRALIK VARLIK 30 MİLYARLIK BORÇ, 10.4 MİLYARI BANKA BORCU
        (Milyon TL) GALATASARAY (6 Aylık) FENERBAHÇE (9 aylık) BEŞİKTAŞ (6 aylık) TRABZONSPOR (6 aylık) Toplam
        Dönen Varlıklar 2.830 5.214 2.815 1.893 12.751
        Duran Varlıklar 4.511 2.088 1.112 1.496 9.206
        TOPLAM VARLIKLAR 7.340 7.303 3.927 3.388 21.958
        Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.428 5.118 3.351 2.914 16.811
        Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.425 3.506 3.952 1.880 12.762
        Banka borçları 2.528 3.505 3.290 1.071 10.394
        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.853 8.624 7.303 4.794 29.574
        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -1.512 -1.372 -3.377 -1.405 -7.666
        Hasılat 3.088 3.255 1.299 661 8.304
        Satışların Maliyeti -2.307 -3.348 -1.358 -1.212 -8.224
        FAALİYET KARI/(ZARARI) -13 -816 -349 -948 -2.126
        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 219 1.368 74 65 1.727
        Finansman Gelirleri 365 581 202 168 1.317
        Finansman Giderleri -524 -688 -343 -85 -1.640
        DÖNEM NET KARI/(ZARARI) 34 263 -460 -854 -1.016
        PİYASA DEĞERİ 7.204 8.497 15.936 3.725 35.362

        7 YILDA KENDİNİ İMHA EDECEK TABLO

        Her ne kadar Bankalar Birliği ile anlaşma yapılıp faiz biraz daha insaflı da olsa kulüplerin 6 ayda (Fenerbahçe 9 ay) toplam 10.4 milyar liralık banka borcuna karşı 1.6 milyar lira da faiz gideri oldu. Yılda yaklaşık 3,1 milyar liralık finansman gideri demek bu. Dile kolay üste ek faaliyet zararı olmasa bile kulüplerin 7 yılda ödeyeceği faiz tutarı 22 milyar liralık tüm varlıklarına eşit. Banka borcu 3.5 milyar lira ile en çok Fenerbahçe'ye ait. Bilançolarda Fenerbahçe'nin 1 milyar 368 milyon liralık Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemi bulunuyor. Bu kazanç Arda Güler ve Atilla Szalai'nin bonservis ücretleri kaynaklı.

        10.4 MİLYAR LİRASI RESMEN BATIK

        Konunun daha da kötü yanı bizzat bağımsız denetçi kuruluşların son finansal raporlarında 4 büyük kulübün 30 milyar lirayı bulan toplam borcunun 10 milyar lirasının resmen borca batık olduğunu tespit etmesi. En büyük batık borç 3,3 milyar lira ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'de. Galatasaray'da da rakam 2,6 milyar lira. Futbolun devlerinin en büyüğü Beşiktaş'ta toplam 7.6 milyar liralık özsermaye açıkları bulunuyor.

        Borca batıklık kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıklarını (İlişkili taraflardan diğer alacaklar hariç olmak üzere) ne kadar geçtiğini gösteriyor. Kulüpler resmen iflas etmemek için aktiflerinde bulunan futbolcuların bonservisleri, Lisans Kiralama Sözleşmelerini dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376 bilançosuna göre değerleme yaparak özkaynaklarını artıya döndürüyor. Hayatlarına böyle devam ediyor.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #beşiktaş
        #trabzonspor
        #futbol
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