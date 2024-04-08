Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı tarihe geçen bir gün yaşadı. İşte tüm detaylar ve dakika dakika yaşananlar
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.
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Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.
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Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
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Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
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Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.
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FENERBAHÇE 15 FUTBOLCUYLA GELDİ
Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.
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1 GÜNDE 2 MAÇ
Fenerbahçe U19 Takımı, dün önce saat 12.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Elit A Ligi 1. Grup’un 19. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşılaştı.
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Sarı lacivertli ekip, başkan Ali Koç ve yöneticilerin de izlediği maçı, 32. dakikada Emirhan Arkutçu, 67’de M. Zeki Dursun, 79’da Yiğit Emir Ekiz ve 90+3’te Efekan Karayazı’nın attığı gollerle 4-1 kazandı. Genç futbolcular daha sonra Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti.
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Fenerbahçe U19 Takımı'nın TARİHE GEÇEN günü şu şekilde geçti:
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12:00 Fenerbahçe U19 Takımı, Elit Lig maçında Bitexen Giresunspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 4-1 kazandı.
14:56 Sarı lacivertliler Dereağzı Tesisleri’nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru hareket etti.
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16:31 Fenerbahçe U19 takımı ve yöneticileri taşıyacak uçak havalandı.
18:08 Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Şanlıurfa'ya iniş yaptı.
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20:03 Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'na giriş yaptı.
20:10 Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktı, tribünleri selamladı.
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20:55 Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.
21:25 Takımlar ve hakemler karşılaşma için sahaya çıktı.
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21:30 Başlama vuruşu yapıldı ve maça Galatasaray başladı.
21:31 (0.50) İcardi’nin golü ile Galatasaray 1-0 öne geçti.
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21:32 (2.05) Santra için beklenirken, Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci futbolcuları çağırdı, Fenerbahçeli futbolcular sahadan çıktı.
21:34 Volkan Bayarslan Fenerbahçeli yöneticilerle konuştu.
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21.35 (4.10) Hakem maçı tatil etti.
22:20 Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı.
01:24 Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
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Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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