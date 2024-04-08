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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi! - Güncel haberler

        49 araca ceza! Zincirleme kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi

        Bolu'da zincirleme bir kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı. Anadolu Otoyolu'nda yaşanan olayda emniyet güçleri de, emniyet şeridini kullanan 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari para cezası kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:57
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        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zorluk yaşadı.

        AA'da yer alan habere göre Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanıyor.

        Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor.

        49 ARACA İDARİ PARA CEZASI

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

        Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

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