İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
İstanbul Fatih'te ilginç bir olay yaşandı. Kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunu kayda alırken, bazıları da yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında ürken maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.
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İstanbul'un Fatih ilçesi bugün ilginç bir olaya sahne oldu.
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Balat'ta toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Bazı vatandaşlar buraya nereden ve nasıl geldiği belli olmayan maymunu cep telefonuyla kayda alırken, bazıları da yakalamaya çalıştı.
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Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi.
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Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.
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Maymunu gören Şahin Olcay, "Metrodan indikten sonra maymunu gördüm. Maymun sonra kaçmaya başladı. Peşinde gidip sahibi var mı diye baktım ama sahibi yoktu. Ağaca çıkınca insanlar bisküvi verdi, bisküviyi yedikten sonra paketi uzatan vatandaşlara paketi fırlatıp saldırmaya başladı. Kargalar gelip maymuna saldırınca o da kargalara saldırdı. En sonunda da kaçtı" dedi.
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