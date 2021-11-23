Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu mimarlık fakültesine verildi

Kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in adı, mezun olduğu mimarlık fakültesine verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.

Mimar olan Cengiz, İstanbul Ataşehir'de şizofren olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.