Dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana gelen olayda akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak Cengiz (28)'i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"HATTA BIÇAK DEĞİL, KILIÇ"
Olaya tanık olan bir site sakini, "Buraya gelen polis ekiplerini görünce park halindeki araçlarda bir arama yaptıklarını zannettim. Meğerse araçların önünde cinayet gerçekleşmiş. Şüpheli adam elindeki bıçakla kadına saldırmış. Hatta bıçak değil kılıç. Kadını burada katlediyor. Hemen sonrasında çok sayıda polis geldi" dedi.
Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne götürüldü.
1 AY ÖNCE GELMİŞTİ
Öte yandan mimarlık mesleğini icra eden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in nişanlı olduğu, 1 ay sürecek eğitim nedeniyle Ankara'dan Ataşehir'deki Finans Merkezine geldiği ve bir otelde kaldığı, eğitiminin ise Cumartesi günü sonlanacağı öğrenildi. Saldırgan Göktuğ B.'nin ise özel bir sitede tek başına kirada yaşadığı ve insanlarla fazla diyaloğa girmeyen bir kişi olduğu öğrenildi.
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