Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul ve 13 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, Akdeniz hariç 6 bölgemizde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunulurken, 14 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. İstanbul da "sarı" kar alarmı verilen kentler arasında yer aldı. İşte uyarıda bulunulan illerimiz ve yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL VE 13 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" KAR ALARMI
Meteoroloji hava tahmini haritasında 14 kent için "sarı" ve "turuncu" olmak üzere kar alarmı verildi. "Sarı" alarm verilen iller: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu, Samsun ve Karabük olarak, "Turuncu" alarm verilen iller ise Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce diye sıralandı.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
İSTANBUL: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İZMİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TEKİRDAĞ: 4, Çok bulutlu, doğusu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
EDİRNE: 4, Çok bulutlu
A.KARAHİSAR: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 4, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 1, Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ: -4, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
KONYA: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TOKAT: -1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
TRABZON: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KARS: -15, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
AĞRI: -8, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM: -10, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: -2, Çok bulutlu
VAN: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 1, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 4, Parçalı ve çok bulutlu