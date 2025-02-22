SON DAKİKA KAR ALARMI: İstanbul'a kar yağacak mı, pazartesi okullar tatil mi, cumartesi günü kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak - Kar haberleri | Son dakika haberleri

SON DAKİKA KAR ALARMI: İstanbul'a kar yağacak mı, pazartesi okullar tatil mi, cumartesi günü kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak - Kar haberleri | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. REKLAM Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL VE 13 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" KAR ALARMI Meteoroloji hava tahmini haritasında 14 kent için "sarı" ve "turuncu" olmak üzere kar alarmı verildi. "Sarı" alarm verilen iller: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu, Samsun ve Karabük olarak, "Turuncu" alarm verilen iller ise Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce diye sıralandı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: REKLAM ANKARA: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı İSTANBUL: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor İZMİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor BURSA: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor TEKİRDAĞ: 4, Çok bulutlu, doğusu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı EDİRNE: 4, Çok bulutlu A.KARAHİSAR: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 4, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 1, Parçalı ve çok bulutlu MERSİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı KAYSERİ: -4, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı REKLAM KONYA: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı BOLU: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor KASTAMONU: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor ZONGULDAK: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor SİNOP: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor SAMSUN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor TOKAT: -1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı TRABZON: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor REKLAM RİZE: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor KARS: -15, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı AĞRI: -8, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ERZURUM: -10, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA: -2, Çok bulutlu VAN: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu MARDİN: 1, Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA: 4, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL'A KAR KAÇ GÜN YAĞACAK? Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Haberi Görüntüle İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı! Haberi Görüntüle Türkiye'nin en uzun nehri dondu!