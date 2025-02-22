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        Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul ve 13 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, Akdeniz hariç 6 bölgemizde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunulurken, 14 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. İstanbul da "sarı" kar alarmı verilen kentler arasında yer aldı. İşte uyarıda bulunulan illerimiz ve yurtta hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 07:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:35
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR

        Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İSTANBUL VE 13 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" KAR ALARMI

        Meteoroloji hava tahmini haritasında 14 kent için "sarı" ve "turuncu" olmak üzere kar alarmı verildi. "Sarı" alarm verilen iller: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu, Samsun ve Karabük olarak, "Turuncu" alarm verilen iller ise Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce diye sıralandı.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        İSTANBUL: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        İZMİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TEKİRDAĞ: 4, Çok bulutlu, doğusu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

        EDİRNE: 4, Çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        KAYSERİ: -4, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

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        KONYA: -1, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        BOLU: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KASTAMONU: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TOKAT: -1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        TRABZON: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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        RİZE: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: -15, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        AĞRI: -8, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ERZURUM: -10, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: -2, Çok bulutlu

        VAN: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

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