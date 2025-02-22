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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: THY, yarınki bazı uçuşlarını iptal etti, thy pazar günkü bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu

        THY, yarınki bazı uçuşlarını iptal etti

        İstanbul'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:20
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        THY, yarınki bazı uçuşlarını iptal etti
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        Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır.

        Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz” denildi.

        HAVALİMANLARINDA UÇUŞ İPTALLERİ

        Öte yandan AA'da yer alan habere göre Karadeniz Bölgesi'nde üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla uçak seferlerindeki aksamalar devam etti.

        Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7, Rize-Artvin Havalimanı'ndan da İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 sefer karşılıklı iptal edildi.

        Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen seferlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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