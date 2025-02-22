Sivas'ta, hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor.

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TERMOMETRE EKSİ 18'İ GÖSTERDİ DHA'daki habere göre Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

KIZILIRMAK BUZ TUTTU REKLAM 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü.

SOĞUK HAVA SÜRECEK UYARISI Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı! Haberi Görüntüle Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi! Haberi Görüntüle