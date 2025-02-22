Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas haberleri: Türkiye'nin en uzun nehri dondu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin en uzun nehri dondu!

        Sivas'ta, soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin bin 355 km ile en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin en uzun nehri dondu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta, hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor.

        TERMOMETRE EKSİ 18'İ GÖSTERDİ

        DHA'daki habere göre Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

        KIZILIRMAK BUZ TUTTU

        REKLAM

        1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü.

        SOĞUK HAVA SÜRECEK UYARISI

        Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Haberi Görüntüle
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa