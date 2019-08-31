Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda, edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şüpheli, Türkiye’de yıllık iznini geçirdikten sonra yaşadığı ülke olan İsviçre’ye dönmek için aracı ve ailesi ile birlikte çıkış yapmak üzere sınır kapısına geldi. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu şüphelinin terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda suçundan aranması olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan PKK şüphelisi M.S., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.