Kanımız dondu! Gaziantep'te 2 aylık bebek öldürüldü

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nazlı Ş., yanında 2 aylık bebeği Mustafa bıçakla öldürülmüş olarak, darp edilmiş ve baygın bulundu.
DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Nazlı Ş.'den haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, kadına ulaşmayınca eve, çilingire kapıyı açtırarak girdi.
Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Ş. ise bebeğin yanında darp edilmiş ve baygın halde bulundu. İlk müdahale sonrası Nazlı Ş., ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada baba Mehmet Ş. de olayı duyunca eve gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ BAHÇEYE GÖMDÜ
Ordu'nun Altınordu ilçesinde de, 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bilge Ç. (26), adliyeye sevk edildi. Bilge Ç.'nin, çocuğunu gömdükten sonra polise gidip, kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Korkunç olay dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, 11 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç.'nin, polise giderek kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 20 günlük olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedini buldu. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EMZİRDİĞİ SIRADA BOĞULDUĞUNU İDDİA ETTİ
Bilge Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde; evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğinin emzirdiği sırada boğulduğunu ve daha sonra bahçeye cansız bedenini gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bilge Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan ablasına yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Bilge Ç.'nin kız kardeşi Beyza Ç., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak raporun ardından belirlenecek.
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