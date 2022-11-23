Kandilli'den açıklama! Büyüklük 6.0, tsunami uyarısı kaldırıldı

Kandilli Rasathanesi Deprem Gözlemevi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında raporunu yayınladı. Raporda depremin aletsel büyüklüğünün 6.0 olduğu belirtilirken, depremin ardından 6'ncı dakikada verilen tsunami uyarısının kaldırıldığı açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Rasathaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"23 Kasım 2022 Tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mw=6.0) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 10.6 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ili ve ilçeleri ili başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilmiştir.
23 Kasım 2022 tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mws=6.0) olan depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Uyarı mesajı eki olarak gönderilmiş olan haritalar ekte sunulmuştur. TSI 06:46 itibarı ile tsunami uyarısının iptal edildiğine dair son mesaj yayınlanmıştır.
TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI
Düzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” tanımı ile 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilmiştir. Türkiye Deprem Tehlike Haritasında Düzce ili PGA 475(yıl) maksimum ivme değeri 0.3-0.7g arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir.
DEPREM TARİHİ
İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun D-B uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları D-B ve KD-GB gidişlidir. Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey ve güney ana kolları boyunca şiddet değeri Io=IX olan 358 ve 715 depremleri bölgede etkili olmuştur. Ayrıca Düzce ilinin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde şiddet değeri Io=VIII olan çok sayıda deprem meydana gelmiştir.
DEPREM NEREDE OLDU?
Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2021; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=7.0-7.9 arasındadır. Tabloda da görüleceği gibi büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, Düzce il sınırları içerisinde güney-güneybatıdadan geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki komşu il sınırları içerisinde (Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kastamonu, Çankırı) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 11 km. uzaklıkta olan 1999 Uğur-Düzce depremidir.
Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü, depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır."