Kandilli'den açıklama! Büyüklük 6.0, tsunami uyarısı kaldırıldı

Kandilli Rasathanesi Deprem Gözlemevi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında raporunu yayınladı. Raporda depremin aletsel büyüklüğünün 6.0 olduğu belirtilirken, depremin ardından 6'ncı dakikada verilen tsunami uyarısının kaldırıldığı açıklandı.

Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Rasathaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"23 Kasım 2022 Tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mw=6.0) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 10.6 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ili ve ilçeleri ili başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilmiştir.

23 Kasım 2022 tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mws=6.0) olan depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Uyarı mesajı eki olarak gönderilmiş olan haritalar ekte sunulmuştur. TSI 06:46 itibarı ile tsunami uyarısının iptal edildiğine dair son mesaj yayınlanmıştır.