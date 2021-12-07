Tarla kavgası! Önce dövdüler sonra vurdular!

İstanbul Tuzla'da iddiaya göre, bir grup şüpheli, geçmişte köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet Tunç’u vakit geçirdiği kıraathanede yakaladılar.
MUŞTA İLE DARP ETMEYE BAŞLADILAR
İHA'da yer alan habere göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ., ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet Tunç’u muşta ile darp etmeye başladı.
DÖVDÜKTEN SONRA DA VURDULAR
O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet Tunç’a ateş açtı. Tunç, kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Tunç’u hastaneye kaldırdı.
"9 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI"
Kurşunların hedefi olan Mehmet Tunç'un yeğeni Azad Balkaya, “Bunların hepsini planlı yapıyorlar. Geçtiğimiz sene kazma kürekle burada saldırıp, adamları komalık ettiler. Hastanelik olan kişiler bununla ilgili rapor da almıştı. Haklıymış gibi bizi sürekli tehdit ettiler. Sürekli olarak öldürme tehdidiyle üzerimize geldiler. Son olarak geçtiğimiz gün yine geldiler. Ellerinde silah vardı. Dayımın dışarıya çağırıp 9 kişi birden saldırıyorlar.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
İçlerinden biri dayımın sırtına kurşun sıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi demirlerle adamı yerde darp ediyorlar. Hastaneye kaldırdık ancak durumu şu an iyi değil. Kurşun çok tehlikeli bir yere isabet etmiş” diye konuştu. Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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