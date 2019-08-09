Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dün akşam, Edremit-Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresinde feci bir kaza yaşandı. İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır'a (20) çarptı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

DHA'daki habere göre sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, panelvan minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sol şeritten sağ şeride doğru kayarak geldiği, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır´a çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldığı görüldü. Kaza sırasında aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar da kameraya yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.