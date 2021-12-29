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İzmir'de korkunç olay! Su zannedip içti hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan Özde Çivici (31), pet şişe içerisinde su zannettiği mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çivici'nin ölümünün ardından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı

29.12.2021 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahreden ölüm! Su zannedip içti hayatını kaybetti
Kahreden ölüm! Su zannedip içti hayatını kaybetti
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İHA

Olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su zannederek içti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

SU ŞİŞESİ İLE YAN YANAYMIŞ

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su zannederek içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

KORKUNÇ OLAYDA İHMAL İDDİASI

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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