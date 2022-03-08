Kahreden kareler! Tahliyeler kar yağışı altında sürüyor

Rusya’nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden sivillerin tahliyesi bugün de sürüyor.
AA'da yer alan habere göre Ukraynalıların, yoğun kar yağışı altında Kiev’e oradan da daha güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
HAVAYA UÇURULAN KÖPRÜYE AKIN ETTİLER
Yerel saatle 10.00’da başlayan geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda sivil, Kiev ile İrpin arasında yer alan ve Rusların geçişini önlemek için Ukrayna tarafından havaya uçurulan köprünün olduğu bölgeye akın etti.
Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.
Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçiriliyor.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Yaşlı, çocuk ve hastalar bölgedeki bir ırmağın üzerine kurulan tahta geçitten geçerken oldukça zorlanıyor. Sivillerin geçişi sırasındaki kar yağışı ise tahliyeyi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.
Evlerinden, anılarından ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların yükü tahliye sürecinin şartları nedeniyle daha da ağırlaşıyor.
Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuluyor.
Ukrayna güçleri, “Rus sabotajcıların” sivillerin arasına karışıp Kiev tarafına geçmesini önlemek için tahliye edilenlere kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor.Zorlu yolculuğun ardından yolun karşısına geçirilen siviller, burada bekleyen ambulanslarla otobüslerin olduğu bölgeye getiriliyor.
Otobüslere bindirilen siviller, buradan daha güvenli olan bölgelere götürülüyor.
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