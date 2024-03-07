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Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsü önündeki cipe çarptı. Aracından inen cip sürücüsü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan İETT otobüsünün önünü keserek, şoförün aşağıya inmesini istedi. İETT şoförü ise durmayarak, otobüsü sürücünün üzerine sürdü. O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu, Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine giden ve içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü, aynı istikametteki yabancı plakalı cipe çarptı. O sırada İETT şoförü yoluna devam ederken, cipin sürücüsü aracından inerek otobüsün önünü kesmek istedi. Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti.

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Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.

O ANLAR KAMERADA O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip sürücüsü hareket eden İETT otobüsünün önünü kesmek istediği, İETT şoförünün ise aracı durdurmayarak otobüsü, sürücünün üzerine sürdüğü görülüyor. Sürücü ise otobüsün önünden çekilmeyerek, "Bilgilerini ver. Kaza yaptın, bir yere gidemezsin" şeklinde ifadeler kullanıyor.