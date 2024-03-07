Bağcılar'da eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Karabülak ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Kudret Karabülak'ın annesi Fecire Küpeli ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Fecire Küpeli, göz yaşları içinde, kızını öldüren sanığın cezalandırılmasını istedi.

KATİLDEN KAZA SAVUNMASI

Sanığın avukatı ise müvekkilinin eşini kasten öldürmesi için bir sebep olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Sanık Faruk Karabülak ise tek suçunun eşini aşırı sevmek olduğunu belirterek, "Hiçbir suçum yok, kazaydı." dedi.

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Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, sanığa takdiri indirim uygulanmadı. Mahkeme heyeti başkanı, sanığın cezasında takdiri indirim uygulanması yönündeki karara muhalefet şerhi koydu.