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        Haberler Gündem Güncel Kocası tarafından öldürülen Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı! Katile müebbet! - Son dakika haberi

        Bağcılar'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        İstanbul Bağcılar'da kocası Faruk Karabülak tarafından vahşice öldürülen Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı. Kan donduran olayda sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada cani koca, tek suçunun eşini aşırı sevmek olduğunu belirterek, "Hiçbir suçum yok, kazaydı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:50
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        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
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        Bağcılar'da eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Karabülak ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Kudret Karabülak'ın annesi Fecire Küpeli ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Fecire Küpeli, göz yaşları içinde, kızını öldüren sanığın cezalandırılmasını istedi.

        KATİLDEN KAZA SAVUNMASI

        Sanığın avukatı ise müvekkilinin eşini kasten öldürmesi için bir sebep olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Sanık Faruk Karabülak ise tek suçunun eşini aşırı sevmek olduğunu belirterek, "Hiçbir suçum yok, kazaydı." dedi.

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        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

        Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, sanığa takdiri indirim uygulanmadı. Mahkeme heyeti başkanı, sanığın cezasında takdiri indirim uygulanması yönündeki karara muhalefet şerhi koydu.

        NE OLMUŞTU?

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Karabülak'ın çeşitli yerlerden borç alarak ticari faaliyette bulunduğu ancak borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi sıkıntıya girdiği anlatılıyordu.

        Sanığın bu nedenle 12 yıllık eşi maktul Kudret Karabülak ile zaman zaman tartıştığı aktarılan iddianamede, 2 Kasım 2022'de saat 06.30'da tekrar eşiyle tartışan sanığın üst kat komşusundan 10 bin lira karşılığında aldığı ruhsatsız silahla eşinin ölümcül bölgelerine 2 el ateş ettiği kaydediliyordu.

        İddianamede, ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul eden sanığın, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

        Fotoğraflar: DHA

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        #son dakika
        #Faruk Karabülak
        #Kudret Karabülak
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