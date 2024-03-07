Mardin'de yürekleri yakan trajik olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Semire Aktürk (33), balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i (7) fark etti. Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni (5) ile birlikte müdahale etmek istedi.

Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Akkoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü ve sağlık ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. Sağlık ekiplerimizce söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. Sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 33 yaşındaki anne ve oğlu hayatını kaybetmiştir. 7 yaşındaki kızının Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmektedir. Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da yaptığı açıklamada, Semire Aktürk'ün Kızıltepe Devlet Hastanesi, laboratuvar teknisyeni olarak görev yaptığını belirterek, "Mesai arkadaşımız Semire Aktürk geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

"İLK ÖNCE BİR ÇOCUĞU DÜŞÜYOR"

Olayın ardından, yardıma koşan ilk kişilerden olan İsmet Ketboğa, o anları anlatarak, “Oradan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördük. Hemen olay yerine gittik. Bir bayan iki çocuğuyla yerde. Biz hemen 112’yi aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdılar. Kızıltepe çok talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklar görme engelliymiş. Galiba ilk önce bir çocuğu düşüyor. Ondan sonra ikinci çocuğu kucağındayken düşüyor. Allah rahmet eylesin” dedi.