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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid-RB Leipzig: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Madrid-RB Leipzig: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak çeyrek final biletini kaptı. İspanyol devinin golünü Vinicius Junior atarken, Alman ekibinde Orban'ın golü tur için yeterli olmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 00:57 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:57
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Real Madrid, son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig'i ağırladı.

        Almanya'daki ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol devi, Santiago Bernabeu'daki rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak zor da olsa adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

        Eflatun-beyazlılar, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Vinicius Junior'un 65. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

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        Alman ekibi RB Leipzig bu gole 68'de Willi Orban ile yanıt verirken, kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

        Adını son 8 takım arasına yazdıran Real Madrid'de maç kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede süre almadı.

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