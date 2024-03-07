Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan yılın çifti seçildi

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2018'de evlenen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti; bir üniversitenin öğrencileri tarafından 'Yılın Çifti' seçildi. Ödül töreninde duygularını şöyle dile getirdiler; "Gurur duyduğumuz bir gece. Çok çok kıymetli bizim için. Yılın çifti ödülünü aldık. Çok sempatik bir ödül oldu. Bizim hayatımızda evimizde çok güzel bir mutluluk var. Mutlu bir aileyiz biz. Bizim hayatımızdaki iyi şeyleri görüyor olabilmeleri bizi ekstra mutlu etti" dediler.

"EVLİLİĞİMİZİN MİMARI ASLIHAN'DIR"

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'a ise övgüler yağdırdı; "Çok güzel bir eşe sahibim. Bu evliliğin mimarı Aslıhan'dır. Çok zor günlerden geçtik ama her zaman yanımdadır. Muhteşem de iki çocuk verdi bana."

"YEMEK YAPAMIYORUM"

Arda Turan mutfak becerilerinden de bahsetti. Becerili olmadığını söyleyen Turan; "Kayınpederim muhteşem yemek yapıyor. Bir kere Aslıhan ile küsken gireyim de bir yumurta yapayım dedim. Aslıhan da beni kameradan izlemiş her yer darmadağın oldu. Öyle bir yeteneğim yok. Ben hayatta bilmediğim şeylere karışmam. Bugüne kadar herkes benim işime karıştı ama ben karışmam, bilene bırakırım. Eşim ve ailem harika yemekler yapıyor ben de yiyorum, sofrada iyiyimdir güzel yerim" diyerek kahkaha attı.