Kubilay Aka: Hayatımda kimse yok
Kubilay Aka, eş zamanlı üçleme yaparak kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Peki özel hayatı? Aka, bu konuda samimi açıklamalarda bulundu. "Hayatımda kimse yok" diyen ünlü oyuncu, bir ilişkisi olması halinde kadınlarda dış görünüşten ziyade iç huzura önem verdiğini dile getirdi
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Devir, Kubilay Aka devri...
Sinema , televizyon ve tiyatrodaki eş zamanlı çalışmalarıyla üçleme yaparak kariyerinde sıçrama yapan Kübilay Aka, 'Zaferin Rengi'nde Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Galip Kulaksızoğlu'nu canlandırdı.
Engin Günaydın'ın BKM yapımı 'Hücreler' adlı tiyatro oyununda gerek İstanbul'da gerekse turnede sık sık sahneye çıkıyor.
Aynı zamanda yine BKM yapımı 'İnci Taneleri'nde rol alıyor.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kubilay Aka, katıldığı bir lansmanda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aka, kendisinin de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Hücreler' oyunu hakkında konuştu. 28 yaşındaki oyuncu, "Hücreler' oyunu; komik, usta isimler var ama galiba bizim sahne arkası daha komik" ifadelerini kullandı.
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"YÖNETMENLİK İSTEDİĞİM ŞEYDİ"
Kubilay Aka, ayrıca Fenerbahçe için bir beste yaptığını ve klibinde yönetmen koltuğunda oturduğunu söyledi. Aka; "Kendi projelerimin olmasını, onları yönetmeyi istiyorum, Yönetmenlik benim en başından istediğim şeydi aslında" dedi.
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'Zaferin Rengi'nin çekimleri bitti, film gösterime girdi, yurt içi ve yurt dışı gala turnesi tamamlandı. 'Hücreler'in İstanbul ve turne programı ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir de dizinin yoğun çekim takvimi bulunuyor.
Hal böyle oyunca Kubilay Aka'nın özel hayatına zamanı pek kalmıyor.
Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kubilay Aka, iç huzur istediğini, bir ilişkisi olması halinde kadınlarda; dış güzellik yerine iç huzuru tercih ettiğini söyledi.
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"DIŞ GÜZELLİK DEĞİL, HUZUR ÖNEMLİ"
Saçlarının beyazladığı fark edilen Kubilay Aka, bunun nedeninin ise ırsi olduğunu ifade etti.