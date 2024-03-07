Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin konuştu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğü Odessa ziyaretinde patlama yaşanmıştı. Patlamada güvenlik sorunu yaşanmazken, Miçotakis o anları "çok yoğundu" sözleriyle anlattı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Ukrayna'nın liman kentin Odessa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
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İki liderin Odessa'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında, liman altyapısına saldırı düzenlendi, saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.
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O anlarda yaşadıklarını anlatan Miçotakis, "Yakınımızda siren ve patlama sesleri duyduk. Sığınağa gidecek vaktimiz yoktu. Bu çok yoğun bir andı" dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Rus kuvvetleri hedeflerin asker mi yoksa sivil mi olduğunu umursamıyor. Kim olursa olsun, uluslararası misafir olup olmadıkları bu insanların umrunda değil" açıklamasında bulundu.
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Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının "Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Odesa'nın ticari liman bölgesindeki bir hangarda" gerçekleştiğini iddia etti.
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Beyaz Saray Sözcüsü, saldırının konvoyun yakınına düzenlediğini öne sürdü.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.