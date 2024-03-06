Musk, ABD başkan adaylarından hiçbirine bağış yapmayacağını söyledi
Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk, ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a ya da Demokrat Başkan Joe Biden'a para bağışında bulunmayacağını söyledi.
Dünyanın en zengin insanlarından olan Tesla ve daha sonradan adını X olarak değiştirdiği Twitter'ın sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'a da, rakibi Cumhuriyetçi aday Trump'a da para desteği vermeyeceğini duyurdu.
Böylelikle Trump'ın kaynak arayışı sekteye uğradı.
Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:
"Çok açık olmak gerekirse, ABD başkan adaylarından hiçbirine para bağışında bulunmuyorum."
Reuters'a konuşan bir kaynak, Trump'ın dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Musk ile hafta sonu Florida'da küçük bir grupla bir araya geldiğini ve eski başkanın kampanyası için büyük bir nakit akışı arayışında olduğunu belirtmişti.