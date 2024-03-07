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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? FB haberleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bu akşam Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grubunu lider tamamladığı için play-off turu oynamadan son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, Belçika'dan iyi bir skorla dönerek 14 Mart'ta İstanbul'daki rövanş için avantaj hedefliyor. Peki Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:47
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 2

          Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

          RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

        • 3

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

        • 4

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

          Livakovic

        • 5

          Ferdi

        • 6

          Çağlar

        • 7

          Djiku

        • 8

          Osayi

        • 9

          Fred

        • 10

          İsmail

        • 11

          Szymanski

        • 12

          Cengiz

        • 13

          Tadic

        • 14

          Batshuayi

        • 15

          Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu ise şöyle:

          "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai."

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