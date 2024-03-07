2. Margot Robbie

Kazancı: 59 milyon dolar

Başrolde yer aldığı 'Barbie', yılın en çok seyredilen ve en çok ses getiren projelerinden oldu. Filmin aynı zamanda yapımcılarından olan Robbie, LuckyChap adlı yapım şirketi aracılığıyla yıl içinde 'Saltburn' gibi iddialı başka yapımlara da imza attı.