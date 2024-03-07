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        Haberler Dünyadan Forbes açıkladı: Dünyanın en çok kazanan oyuncuları

        Forbes Dergisi açıkladı: Dünyanın en çok kazanan oyuncuları

        Forbes Dergisi, 2023'te en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Jennifer Aniston, Margot Robbie, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio gibi isimlerin yer aldığı listenin bir numarasında yer alan oyuncunun net kazancı tam tamına 73 milyon dolar (2.323.648.400 TL)

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:58
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        • 1

          10. Denzel Washington

          Kazancı: 24 milyon dolar

          Denzel Washington'ın kariyeri 2023'te de hız kesmedi. Ünlü ismin rol aldığı 'Adalet' (Equalizer) filmi büyük izlenme başarısı elde etti.

        • 2

          9. Ben Affleck

          Kazancı: 38 milyon dolar

          Ben Affleck, marka iş birliklerinin yanı sıra CEO'su olduğu Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla 2023'te çektiği 'Air' filminden yüksek gelir elde ederek Forbes listesine girdi.

        • 3

          8. Jason Statham

          Kazancı: 41 milyon dolar

          2023'ün en çok seyredilen filmleri arasında yer alan 'Hızlı ve Öfkeli 10', 'Meg 2: Çukur', 'Cehennem Melekleri 4' filmlerinin yıldızı olan Jason Statham, yılın en çok kazanan oyuncularından biri.

        • 4

          7. Leonardo DiCaprio

          Kazancı: 41 milyon dolar

          'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) filminde başrolde yer alan Leonardo DiCaprio, yıllık gelirinin büyük bölümünü bu filmden kazandı. Ünlü yıldızın filmin hasılatından da kazanç elde ettiği anlaşılıyor.

        • 5

          6. Jennifer Aniston

          Kazancı: 42 milyon dolar

          Kariyerinde attığı başarılı adımlarla adından söz ettiren Jennifer Aniston için 2023 yılı da farklı olmadı. 'The Morning Show'un yıldızı olan Aniston, ayrıca 'Friends' dizisinin yeniden çekildiği özel bölümünden ve çeşitli markalarla yaptığı iş birliklerinden yüksek kazanç elde etti.

        • 6

          5. Matt Damon

          Kazancı: 43 milyon dolar

          Matt Damon, 2023'ün en büyük yapımlarından biri olan 'Oppenheimer'ın yıldızlarındandı. Yakın arkadaşı ve meslektaşı Ben Affleck ile ortak olduğu Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla yılı yüksek kazançla kapattı.

        • 7

          4. Ryan Gosling

          Kazancı: 43 milyon dolar

          'Barbie' filminde canlandırdığı Ken karakteriyle yılın en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Ryan Gosling'in film için seslendirdiği 'I’m Just Ken' şarkısı da dijital müzik platformunda 100 milyondan fazla dinlendi.

        • 8

          3. Tom Cruise

          Kazancı: 45 milyon dolar

          Tom Cruise, geçen yılki gelirini 'Görevimiz Tehlike' ve 'Top Gun: Maverick' yapımlarından elde etti. Ünlü yıldız, gişe hasılatından pay alabilen sayılı oyuncular arasında.

        • 9

          2. Margot Robbie

          Kazancı: 59 milyon dolar

          Başrolde yer aldığı 'Barbie', yılın en çok seyredilen ve en çok ses getiren projelerinden oldu. Filmin aynı zamanda yapımcılarından olan Robbie, LuckyChap adlı yapım şirketi aracılığıyla yıl içinde 'Saltburn' gibi iddialı başka yapımlara da imza attı.

        • 10

          1. Adam Sandler

          Kazancı: 73 milyon dolar

          Rol aldığı 'Gizemli Cinayet 2' (Murder Mystery 2) filmi, dijital platformda yılın en çok seyredilen yapımı olan Adam Sandler, diğer film projeleriyle birlikte en yüksel geliri elde eden oyuncu olarak Forbes listesinin zirvesinde yer aldı.

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