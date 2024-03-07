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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yeni rekor! 7 Mart güncel altın fiyatları ile ons, gram ve çeyrek ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yeni rekor

        Altının ons fiyatı 2.160 dolarla yeni tarihi zirvesini görürken, 2.209 liraya çıkarak rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:55
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        Altında yeni rekor
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        Altındaki yükseliş devam ederken her gün yeni bir zirve görülmeye başladı. Altının ons fiyatı bugün sabah saatlerinde günlük yüzde 0.45'lik yükselişle 2.160 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

        Böylece uluslararası piyasalarda ons fiyatı son 1 haftada yüzde 5.4 yükseldi.

        Ons fiyatlarındaki yükseliş dolar/TL'deki artışla birleşince gram altında da yeni rekor geldi. Dolar/TL 31.84'e çıkarken serbest piyasada altının gram fiyatı da 2.210 liraya kadar yükseldi.

        Analistler Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

        POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

        Dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar da, ihtiyatlı bile olsa bu beklentiyi destekledi. Powell, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin dün yaptığı sunumda, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde "bu yılın bir noktasında" politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade etti.

        ING stratejistleri altın fiyatlarına ilişkin yaptığı son değerlendirmede , “Önümüzdeki aylarda Fed politikasının önümüzdeki altın fiyatlarının görünümünde kilit rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz. Piyasanın makro etkenlere ve jeopolitik olaylara da tepki vermesiyle altın fiyatlarının dalgalı seyretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Citi analistleri ise son yaptıkları güncellemeyle yılın ikinci yarısında 2.300 dolara çıkmasını beklediklerini bildirdi ve altının resesyona karşı koruma olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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