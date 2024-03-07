Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Berna Laçin'in doktoru: Çok nadir gözüken bir vaka, ders olarak okutacağız - Berna Laçin hastalığı nedir, son durumu nasıl?

        Berna Laçin'in doktoru: Çok nadir gözüken bir vaka, ders olarak okutacağız

        Acil olarak ameliyata alınan oyuncu Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Laçin, 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını söylerken, Laçin'in doktoru; "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1 Mart'ta omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata giren Berna Laçin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        • 2
        • 3

          Dokuz saat süren bir ameliyattan çıktığını ifade eden Berna Laçin, doktorunun "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktardı.

        • 4

          Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Berna Laçin, doktorunun kendisine verdiği bilgileri takipçilerine duyurdu: Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı; "Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız."

        • 5

          Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta - on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye…

          Yanımda olduğunuzu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Habertürk Anasayfa