Berna Laçin'in doktoru: Çok nadir gözüken bir vaka, ders olarak okutacağız
Acil olarak ameliyata alınan oyuncu Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Laçin, 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını söylerken, Laçin'in doktoru; "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dedi
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1 Mart'ta omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata giren Berna Laçin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
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Dokuz saat süren bir ameliyattan çıktığını ifade eden Berna Laçin, doktorunun "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktardı.
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Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Berna Laçin, doktorunun kendisine verdiği bilgileri takipçilerine duyurdu: Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı; "Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız."
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Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta - on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye…
Yanımda olduğunuzu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…