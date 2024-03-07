Berna Laçin'in doktoru: Çok nadir gözüken bir vaka, ders olarak okutacağız

Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Berna Laçin, doktorunun kendisine verdiği bilgileri takipçilerine duyurdu: Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı; "Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız."