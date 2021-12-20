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Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık 2021 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında ekonomide son durum, Omicron varyantına karşı alınacak tedbirler ve memur ile emeklilere verilecek zam gibi birçok önemli başlık yer alıyor. Peki, 20 Aralık 2021 Kabine Toplantısı ve kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları ve sonuçları 20 Aralık 2021

20.12.2021 - 17:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de yapılıyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında ekonomideki son durum, Omicron varyantı tedbirleri ve memur ile emeklilere yapılacak olan ek zam gibi önemli başlıklar yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak konusu oldu.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 20 ARALIK 2021

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında 16.50'de başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 20 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.30 sularında açıklama yapması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması geldiğinde Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

     

  • KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA NE VAR?

    Toplantının ana gündem maddesini ekonomide yaşanan gelişmeler oluşturacak. Toplantıda ekonomideki son durumun ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor. Memur ve emeklilere verilecek ek zammın da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada enflasyon, faiz ve döviz kurunda kararlılık mesajı verirken TÜSİAD'a yönelik de açıklamalarda bulunmuştu.

  • Diğer yandan tüm dünyayı endişelendiren Omicron varyantına karşı alınacak tedbirler de görüşülecek.

    Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

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