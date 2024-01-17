"BİZ KENDİ HEDEFLERİMİZE SIKI SIKIYA BAĞLI KALARAK BÜYÜMEYE İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ"

Biz işimize bakıyoruz. Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için koşturuyoruz. Bu anlayışla kabine olarak eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, şehircilik, kültür sanattan dış politikaya, aileden gençlik ve spora geniş yelpazede programımızı adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 31 Mart seçimini demokratik olgunlukla Türkiye Yüzyılı gündemiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizde ortaya çıkan sıkıntıların yansımalarıyla boğuştuğumuz yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi ve buna bağlı kayıpların artması bekleniyor. Biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak büyümeye inşallah devam edeceğiz. Her küresel kriz Türkiye'nin önüne üst sıralara çıkma konusunda yeni fırsatlar getirmektedir. Önümüzdeki yıllar için büyüme oranlarımızı hep beklentilerinin üzerinde tutacağımıza inanıyorum. Bu arada hükümet programlarımızda vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz.

"İSTİHDAMDA 32 MİLYON KİŞİYLE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ YAKALADIK"

Sadece ulaştırmada halen inşası süren 26 ayrı yol, raylı sistem, hava limanı ve uydu projesinin ülkemize kazandıracağı değeri muhalefetin bizi çekmek istediği içi boş tartışmalarının tamamına değişmeyiz. Üzerine en çok titrediğimiz husus istihdamda 32 milyon kişiyle tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Yüzde 9'a düşürdüğümüz işsizliği daha da aşağılara çekmemiz gerekiyor. İşverenlerimiz ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü, kendi işyerinde yetiştirme imkanını daha esnek şartlarda kullanabileceklerdir. 6 Şubat sonrası deprem bölgesindeki işyerlerinin bu kurs ve programlarla ilgili yükümlülüklerini zaten kaldırmıştık. Aynı şehirlerimizdeki kurs ve programların 2024 yılı için işveren yükümlülük süresi 1 kat, istihdam taahhüdü ise yüzde 30 olarak uygulanacak. Amacımız depremden etkilenen şehirlerimizdeki işgücü piyasasının bir an önce toparlanmasını temin etmektir. Depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyoruz.

"HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELEMİZDE MİLLETİMİZİN YARDIMINI BEKLİYORUZ"

En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin enflasyonla doğru olmayan tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız.

"EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRINI 7500 LİRADAN 10 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 498,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GÖZLE GÖRÜNÜR KAPANMA VAR"

Geçtiğmiz yıl ihracatta hedeflerimizin üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Dış ticaret açığında gözle görünür kapanma var. İnşallah daha önceki hedeflerimiz gibi bunu da gerçekleştireceğiz. Turizmde de 2023 rakamlarının çok iyi geleceği anlaşılıyor. Mali disiplinden elbette taviz vermeyceğiz. Deprem sebebiyle artan harcamalara rağmen bütçe açığını öngörülen seviyenin altında tutmayı başardık. Devlet olarak kaynaklarımızı milletimizin yaralarının sarılması ve tehditlerin bertaraf etmesi yolunda seferber ettik. İllerimizi ziyaret ederek hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaşacak, hem de teslime hazır konutların anahtarlarını hak sahiplerine inşallah takdim edeceğiz.

Ülkemizin risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcıların piyasalarımıza ilgisinin artması, derecelendirme kuruluşlarının görünümüzü çevirmesi gibi pekçok işaret Türkiye'nin olumlu yönde olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşana kadar duraksamadan çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz. Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronomumuzu, büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper kardeşimizin bu yolculuğu milletimiz, gençliğimiz için hayırlı olsun diyorum. Uzay istasyonunda yürüteceği bilimsel çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum. Bu duygularla sizleri, sevgi, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.